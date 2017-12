Conscientização: Acidentes com morte caem 50% no feriadão de Natal nas rodovias federais que cortam o Ceará

As rodovias federais que cortam o Ceará, tiveram menos acidentes com morte nesta feriadão de natal em comparação com o mesmo período de 2016. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que registrou uma redução de 50% entre a sexta-feira (22) e a manhã de segunda-feira (25). A PRF contabilizou 27 acidentes, resultando em 21 pessoas feridas e duas pessoas mortas.

Segundo o órgão, em comparação ao mesmo período do ano passado, o Ceará teve uma redução de 27% no total de acidentes, de 60% no número de feridos graves e de 50% nos óbitos.

Óbitos

O primeiro acidente contabilizado pela polícia ocorreu na manhã de sexta-feira em Limoeiro do Norte. Um policial civil lotado em Russas perdeu o controle do veículo e capotou na rodovia BR-116 no quilômetro 188. Segundo a polícia o acidente aconteceu às 6h30. Em sua companhia estava passageira que foi inicialmente socorrida, com lesões graves, no hospital de Russas e depois removida a Fortaleza para o Instituto Dr. José Frota (IJF).

No mesmo dia pela tarde um idoso de 75 anos morreu ao tentar atravessar a BR-020. O acidente ocorreu às 13h30. O motorista parou para realizar os primeiros socorros.

Fiscalização nas estradas

A PRF fiscalizou 1.438 pessoas e 1.567 veículos. Foram lavrados 1.046 autos de infração. Treze CNHs e 117 CRLVs foram recolhidos, sete animais soltos foram retirados de rodovias federais e 29 auxílios a usuários foram prestados por policiais rodoviários federais.

Alcoolemia e educação para o trânsito

Foram realizados 968 testes de etilômetro, onde 13 pessoas foram autuadas e duas pessoas detidas por dirigir sob efeito de álcool. 417 pessoas foram abordadas em atividades de educação para o trânsito.

Crimes

O condutor de um veículo, com placa do CE, foi preso por dirigir sob efeito de bebida alcoólica (medição etilômetro – 0,61mg/l) na BR-402, km 237, neste sábado (23), às 3h, e por existir um mandado de prisão contra ele, expedido pela Vara Unica da Comarca de Amontada. Ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca.