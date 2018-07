Conselho de Saúde de Caucaia recebe fórum regional nesta sexta

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Caucaia recebe nesta sexta-feira, 20, o Fórum de Conselheiros da 2ª Região de Saúde do Ceará. O encontro acontece a partir das 8h30min, no Parque Estadual Botânico.

O fórum regional tem como pauta principal a interação dos Conselhos Locais de Saúde (CLS) de Caucaia com os conselhos municipais de outras cidades cearenses. Caucaia é referência quando se fala em conselhos de saúde, pois é o primeiro no Brasil a ter um colegiado com 732 membros dos CLS.

Segundo a presidente do CMS, Marlúcia Ramos, outros municípios da 2ª Região querem reproduzir a experiência dos CLS de Caucaia. “Caucaia se tornou referência quando se fala em controle social. Os outros municípios querem copiar o que fizemos aqui. É inédito o feito de 732 pessoas atuarem nos Conselhos Locais de Saúde. Caucaia está de parabéns por isso”, ressalta.

Serviço

Fórum de conselheiros

Quando: 20 de julho, às 8h30min.

Onde: Parque Botânico (Estrada José Aragão e Albuquerque, s/n, no Itambé).

Com informações da Prefeitura de Caucaia