Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Ceará elege nova diretoria

O Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae Ceará, órgão colegiado de direção superior da instituição estadual elegeu, na tarde desta quinta-feira (29), os novos dirigentes da Instituição para o período 2019/2022. O novo Presidente do Conselho Deliberativo Estadual será José Ricardo Montenegro Cavalcante, atual Diretor Administrativo da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). Para a vice presidência foi indicado, novamente, João Porto Guimarães, presidente da Associação Comercial do Ceará.

A diretoria executiva foi reeleita por unanimidade e continua composta por Joaquim Cartaxo, diretor superintendente; Alci Porto, diretor técnico; e Airton Gonçalves Junior, diretor de administração e finanças.

O novo presidente do Conselho Deliberativo Estadual José Ricardo Montenegro Cavalcante é economista formado pela Universidade Federal do Ceará e graduado em Gestão Financeira pelo Centro Universitário Farias Brito, com a participação em Programas Internacionais de capacitação como o Innovative Strategies for the Advancement of Conpetitiveness pela Flórida International University, o Program in Ecosystems of Inovation da SDA Bocconi School of Management, na Itália e participou de alinhamento conceitual sobre o ambiente de inovação suíço na Swiss Business Hub e concluiu o curso The Strategic Managemente of Innovation in the Digital World na Cornell SC Johnson Colleg of Business (USA).

Para Ricardo Cavalcante, presidir o Conselho Deliberativo do Sebrae Ceará é, antes de tudo, uma honra. “É um Conselho do qual já faço parte há um tempo e, para nós, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará é muito importante estarmos a frente desse Conselho,” enfatizou.

DIRETORIA

Reeleito Diretor Superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo Filho é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e mestre em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de São Paulo (USP).

O economista Alci Porto, reeleito para a Diretoria Técnica, é graduado pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em “Formação de Consultores” pela Universidade de São Paulo (USP) e em “Políticas Públicas para as Micro e Pequenas empresas”, pela Unicamp.

Também reeleito, o diretor de Administração e Finanças do Sebrae Ceará, Airton Gonçalves Junior é administrador de empresas formado pela Universidade Estadual do Ceará e funcionário de carreira da instituição. Tem especializações em Consultoria Empresarial, Engenharia de Produção e em Desenvolvimento de Lideranças, através da Fundação Dom Cabral, de Minas Gerais.

