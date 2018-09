Conselho Editorial do TJCE republica livro de jurista cearense lançado há 60 anos

Os amantes da literatura jurídica poderão apreciar mais uma obra republicada pelo Conselho Editorial e de Biblioteca do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Desta vez, foi o livro “Do Direito de Recorrer”, publicado originalmente em 1958 pelo professor catedrático de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito do Ceará, José Miramar da Ponte (1923-1975). O lançamento ocorreu nesta quinta-feira (13), no Gabinete da Presidência do Tribunal, no bairro Cambeba, em Fortaleza.

Ao falar sobre o livro, emocionado, o filho do autor, desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte, que preside o Conselho, externou que “é uma imensa alegria republicar esse livro escrito por meu pai que tanto se dedicou para apresentar estudo aprofundado sobre os recursos do Código de Processo Civil e os seus fundamentos, conceitos, definições e efeitos que eles implicam na vida democrática das pessoas”.

O presidente do TJCE, desembargador Gladyson Pontes, também manifestou satisfação pela obra. “Todos temos ciência do valor do professor Miramar da Ponte. Foi um homem com muito conhecimento, que amava as artes, literário e erudito. E agora teremos a oportunidade de nos deleitarmos com essa obra. Tenho certeza que sairemos muito gratificados.”

O chefe do Poder Judiciário aproveitou o momento para parabenizar a equipe pelos trabalhos desenvolvidos. “Esse Conselho faz um resgate de obras de autores cearenses riquíssimas. A reedição desses exemplares resgata não só a história, mas a cultura, valores e, acima de tudo, conhecimentos.”

Este é o terceiro livro contemplado pelo projeto “Obras Jurídicas Cearenses – Resgate Histórico”, que seleciona e republica títulos jurídicos de escritores cearenses, de iniciativa do Conselho Editorial do Tribunal. O exemplar será distribuído para os desembargadores durante sessão do Órgão Especial do TJCE, nesta quinta-feira (13). Após, será enviado aos gabinetes. Além disso, também estará disponível para download no Portal do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e na Internet (www.tjce.jus.br).

Estiveram presentes ao lançamento os integrantes do Conselho: desembargadora Lira Ramos de Oliveira, juíza Joriza Magalhães Pinheiro e o analista judiciário Francisco Hudson Pereira Rodrigues, além de familiares do autor.

OBRA

“Do Direito de Recorrer” possui 159 páginas e é uma republicação – fac similar – da 1ª edição, lançada originalmente em 1958. A apresentação da reedição é assinada pelo jurista e cientista político, Paulo Bonavides, que é professor emérito da Universidade Federal do Ceará (UFC).

A impressão e acabamento é de responsabilidade do Departamento Editorial e Gráfico do Tribunal de Justiça, vinculado à Assessoria de Comunicação (Ascom).

Com informação do TJCE