Conselho exige apresentação de plano de segurança pelo Governo do Ceará

O Conselho Estadual de Segurança Pública decidiu encaminhar ofício ao Governo do Estado do Ceará demandando a apresentação do plano de segurança, diante dos levantamentos que mostraram crescimento no número de crimes violentos em 2017.

segundo o presidente do conselho, o advogado Leandro Vasques, o ato se faz necessário para que possa se esclarecer o plano já apresentado em 1º de dezembro pelo Governo, que não estaria totalmente adequado à garantia de mais segurança à população cearense.

O ofício deve ser enviado ao Governo do Estado e à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social na próxima segunda-feira, para que seja definida a data da apresentação do plano aos membros do conselho, o que deve acontecer até o dia 2 de fevereiro.

Vasques colocou também que há a possibilidade de os conselheiros aprovarem um pedido de intervenção direcionado ao presidente da República, Michel Temer. Nesse caso, a decisão por uma intervenção federal poderia repercutir no afastamento de Camilo Santana do cargo de governador. “O conselho buscou uma solução mais serena, mais prudente, que foi oportunizar ao secretário da Segurança, André Costa, vir ao conselho e apresentar efetivamente qual é o plano de segurança pública para o estado do Ceará no ano de 2018”, coloca.

Os números apresentados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado apontam para 5.134 homicídios no Ceará, o que tornou 2017 o ano mais violento já registrado. A quantidade de mortes cresceu 50,7% em relação a 2016.

O maior aumento ocorreu em Fortaleza, com 96,4% mais mortes em 2017 que em 2016; foram 1.978 assassinatos no ano passado e 1.007 nos 12 meses anteriores.

O início de 2018 também começou com grandes índice de violência, com 200 assassinatos registrados nos 11 primeiros dias do ano. Isso representa uma média de 18 casos por dia.