Conselho Municipal da Cultura de Caucaia se reúne nesta quarta

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Setur), através do Conselho Municipal da Cultura, realiza nesta quarta-feira, 13, às 9 horas, mais uma reunião do colegiado. O encontro será no Auditório da Casa do Trabalhador, no Centro de Caucaia.

Em pauta: a leitura e aprovação da ata da reunião anterior, a aprovação do Regimento Interno do grupo, a eleição do Conselho Diretor, o agendamento das reuniões para o ano de 2018 e a aprovação do calendário anual das atividades da cultura no Município.

Serviço

Reunião do Conselho Municipal de Cultura

Quando: 13 de junho, às 9 horas.

Onde: auditório da Casa do Trabalhador, localizado à rua Coronel João Licínio, 517, no Centro de Caucaia (ao lado do Colégio Girassol).

Com informações da Prefeitura de Caucaia