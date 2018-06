Conselho Municipal de Cultura de Caucaia se reúne para discutir eleição de Conselho Diretor

O Conselho Municipal da Cultura de Caucaia realiza nesta quarta-feira, 20, mais uma reunião. O encontro acontecerá às 9 horas, no auditório da Casa do Trabalhador, localizada no Centro da Sede. Estarão em pauta temas importantes para o colegiado: aprovação do Regimento Interno, agendamento das reuniões para 2018, aprovação do calendário anual das atividades da cultura no Município além da eleição do Conselho Diretor.

Serviço

Reunião do Conselho Municipal de Cultura

Quando: 20 de junho, às 9 horas.

Onde: auditório da Casa do Trabalhador (rua Coronel João Licínio, nº 517, Centro – ao lado do Colégio Girassol).

Com informações da Prefeitura de Caucaia