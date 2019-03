Consignado da Caixa com FGTS como garantia atende mais de 36 mi trabalhadores

O Ministério do Trabalho negocia, também, a mesma taxa com o Banco do Brasil – Carlos Alberto Alencar no Alerta Geral desta quinta-feira (7)

O comentarista de Economia do Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto Alencar, na manhã desta quinta-feira (7), trouxe uma boa dica para quem procura uma renda extra para quitar dívidas. A Caixa Econômica Federal está oferecendo empréstimo consignado com o uso do FGTS como garantia, o que facilita a aquisição por parte dos trabalhadores.

O prazo de pagamento das parcelas é de 48 meses, mas o juros – de 3% ao mês – não representa um valor tão agradável. A Caixa informa, ainda, que está trabalhando para organizar a proposta do crédito e não detalhou, também, como será a linha de empréstimo. O consignado estará disponível para mais de 36 milhões de trabalhadores.

O Ministério do Trabalho negocia, também, a mesma taxa com o Banco do Brasil.

Além disso, as empresas privadas também poderão entrar na proposta, basta que demonstrem interesse junto aos bancos convenientes à Caixa. Com as mudanças, o governo espera que o juros do credenciamento oferecido a iniciativa privada se aproxime da taxa média praticada pelo mercado para servidores públicos – 1,75% ao mês.