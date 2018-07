Construção do Anexo III da AL vai melhorar prestação de serviços

Com o propósito de melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Assembleia Legislativa do Ceará (ALCE), está em construção, na avenida Pontes Vieira, o Anexo III da Casa. O novo prédio terá quatro andares e uma área total construída de 7.894,87 m², além de 14.892,63 metros quadrados de estacionamento, disponibilizando 700 vagas para veículos de servidores e visitantes. Dentre os serviços que serão disponibilizados no novo prédio está o espaço do Povo, Casa do Cidadão e o Departamento de Saúde e Assistência Social (DSAS).

Conforme o presidente da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Assalce) e chefe do Departamento de Saúde e Assistência Social, Luís Edson Correa, a construção do Anexo III demonstra o compromisso da Mesa Diretora da Casa com os servidores e com a população cearense.

“Além de atender demandas dos servidores, como a que solicitava um espaço novo para os estacionamentos, o Anexo III vai possibilitar a ampliação de setores da Casa que prestam serviços ao cidadão como o próprio Departamento de Saúde e Assistência Social, que têm também uma demanda muito grande externa”, pontua Luís Edson. “Com a construção do novo prédio, os servidores poderão prestar um trabalho de maior qualidade e o cidadão contará com instalações maiores e modernas”, acrescenta.

SETORES CONTEMPLADOS

Miguel Rodrigues, advogado do Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica popular Frei Tito de Alencar (EFTA), assinala que a construção de um novo ambiente para os servidores do Escritório tende a motivar e melhorar ainda mais os serviços prestados por eles.

Os espaços serão distribuídos entre Arquivo Geral, Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, Comissão de Criação de Novos Municípios, Estudos de Limites e Divisas Territoriais, Casa do Cidadão, Departamento de Saúde e Assistência Social, Espaço Darcy Ribeiro, Espaço do Povo, Espaço Frei Tito, Procon, Procuradoria Especial da Mulher, Manutenção, Ouvidoria Parlamentar e Procuradoria Parlamentar.

O novo prédio terá ainda uma área de ampliação programada de 1.344,74 m², que poderá receber novas demandas por espaço, de acordo com o projeto em execução, que deverá ficar concluído em junho do próximo ano. As obras estão a cargo da Construtora e Incorporadora Exata.

Com o anexo III, o Poder Legislativo pretende dar mais conforto a servidores e usuários da Casa, além de abrigar todos os seus serviços em instalações próprias.