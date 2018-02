Consumo de gás natural cresce quase 20% no Ceará

No Ceará, o consumo de gás natural está aumentando. Em janeiro de 2018, de acordo com a Companhia de Gás do Ceará (Cegás), a elevação foi de 17,1%, com uma venda acima de 500 mil m³/dia., o que é o maior desempenho mensal constatado pela companhia.

A área industrial foi a principal responsável pela elevação. A demanda no setor subiu 21,9%. A ampliação do consumo é atribuída à entrada na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e a uma percepção de recuperação da economia do País em algumas atividades.

Com as constantes elevações nos preços do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), os consumos residenciais e comerciais também subiram: na área residencial, 19,36%, e na comercial (restaurantes, pousadas, hotéis e padarias), 14,3%. O segmento veicular foi o que apresentou menor elevação (10,61%), mas o desempenho ao longo de 2017 é considerado positivo pela Cegás.

Os técnicos da empresa dizem que o consumidor tem percebido a economia de preço com o GNV no orçamento das famílias, por isso a manutenção de uma melhora constante na demanda.