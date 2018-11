Conta de luz não terá cobrança de taxa extra em dezembro

A bandeira tarifária da conta de energia para o mês de dezembro será verde, ou seja, sem custo para os consumidores. Em novembro, esteve em vigor a bandeira amarela, o que representa uma cobrança adicional de R$ 1 a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos.

O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), nesta sexta-feira (30). “Apesar de os reservatórios ainda apresentarem níveis reduzidos, a expectativa é a de que a estação chuvosa continue promovendo elevação do nível de produção de energia pelas usinas hidrelétricas e a recuperação do fator de risco hidrológico (GSF), que impulsionam a tendência de queda no Preço de Liquidação de Diferenças (PLD)”, explicou a agência.

O GSF e o PLD são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada. Mesmo com a bandeira verde, destaca a Aneel, é importante manter as ações relacionadas ao uso consciente e combate ao desperdício de energia elétrica.

O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.

Com informações Noticias ao Minuto