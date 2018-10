Contação de histórias e muita alegria na abertura da Semana do Bebê em Caucaia

Em solenidade realizada nesta terça-feira (9/10) na Praça da Matriz, no Centro de Caucaia, a Prefeitura deu início à Semana do Bebê de Caucaia. A iniciativa fomenta os cuidados e orientações à população quanto aos cuidados com os bebês desde a gestação.

O evento é uma das principais estratégias defendidas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para assegurar a atenção adequada às crianças de até seis anos de idade. O objetivo é tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda do município.

Conforme o prefeito Naumi Amorim, o poder público precisa promover uma educação de qualidade para a sociedade colher bons frutos. “Além de termos retomado os partos na Maternidade, estamos abrindo novas creches. Estamos plantando as sementes com responsabilidade e queremos a cada dia fazer mais pela população.”

Hoje, crianças da Creche Crescer Feliz apresentaram-se e contaram histórias infantis. Foram realizados show infantil, apresentação de poesias e contação de histórias.

Para a titular da Secretaria Municipal de Educação (SME), professora Lindomar Soares, a Semana do Bebê é uma festa que une Educação e Saúde. “Esta relação de amizade e de construção de uma nova proposta para educação com este movimento lúdico é desenvolvido também em nossas escolas.”

Com o filho de seis anos estudando na Nedi Escola Crescer Feliz, Maria Lucilânia surpreendeu-se com a festa. “Antigamente não tinha evento desta magnitude aqui em Caucaia. O evento é bom para as crianças e para incentivar as mães a cuidar melhor dos filhos. Meu filho já brincou de bola e agora vai escutar as histórias.”

Dona Orlene Gois, moradora da Cigana, estava na companhia do filho de cinco anos. “As atividades da semana incentivam a educação das crianças seja no estímulo à leitura e com a contação de histórias ou brincadeiras como a ciranda de roda. É uma novidade que nunca tinha participado.”

Na programação da Semana do Bebê desta terça-feira (9/10), foi realizado ainda em escolas de educação infantil um Cine Pipoca com a exibição do filme “O Começo da Vida” e palestras que abordam a temática infantil.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ

Quarta-feira (10/10)

Local: Todas as escolas de educação infantil do município

Ação: Brincando com o Corpo a Gente Aprende

Local: Escola Vovó Jovina (8 horas)

Ação: Palestra (Primeiros socorros/acidentes domésticos)

Local: Escola Raimundo José dos Santos (8 horas)

Ação: Palestra (Direito das Crianças)

Local: Escola Crescer Feliz (8 horas)

Ação: Palestra (Alimentação correta dos bebês e das gestantes)

Local: Escola Creche São José (13h30min)

Ação: Palestra (O fortalecimento dos vínculos afetivos como prevenção a violência)

Quinta-feira (11/10)

Local: Todas as escolas de educação infantil do município

Ação: Roda de leitura em família

Local: Escola Luiz Nerys Nunes de Miranda (8 horas)

Ação: Palestra (Higiene bucal dos bebês, os cuidados com a primeira dentição e a retirada da chupeta)

Local: Praça Fausto Sales, Centro (8 horas às 11 horas)

Ação: Exposição de fotos

Local: Parque Botânico do Ceará (8 horas às 11 horas)

Ação: Piquenique com as crianças da Educação Infantil.

Local: Auditório da Secretaria Municipal de Educação, Centro (8 horas às 11 horas)

Ação: Professores Educação Infantil III em planejamento/Work Shop: instalação de arte contemporânea na educação infantil para o brincar com Karen Justus.