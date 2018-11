Continuação da Avenida Dom Luís será interditada nesta sexta-feira, 9, para obras do VLT

A Rua Professor Silas Ribeiro, continuação da Avenida Dom Luís, será interditada a partir das 22h desta sexta-feira (9), para execução de mais uma etapa das obras de implantação do VLT Parangaba-Mucuripe. O bloqueio, entre a Avenida dos Jangadeiros e a Rua Castro Monte, no bairro Papicu, vai até as 22 horas de domingo (11).

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), no local vai haver içamento de oito vigas dos dois novos viadutos ferroviários que estão sendo construídos no trecho. Além de movimentação de guindastes que têm 17 metros de comprimento e pesam cerca de 40 toneladas.

A orientação para os condutores que trafegam pela Av. Almirante Henrique Saboia (Via Expressa) e querem acessar a Av. Engenheiro Santana Júnior é entrar à direita na Rua Alfredo Ladislau (continuação da Rua Maria Tomásia), à esquerda na Rua Frederico Borges, à esquerda na Av. Santos Dumont, à direita na Rua Des. Valdetário Mota e à direita na Rua Bento Albuquerque.

Para os veículos que trafegam pela Eng. Santana Júnior (sentido Papicu/Iguatemi) em direção à Av. Dom Luís o recomendado é que os motoristas dobrem à direita na Av. Santos Dumont, utilizando a alça do viaduto, cruzem a passagem de nível provisória da Av. dos Jangadeiros, entrem à direita na Av. Almirante Henrique Saboia (Via Expressa), à esquerda na Rua Castro Monte e à esquerda na Av. Dom Luís.

Quem vem na Av. Santos Dumont em direção à Av. Dom Luís deve cruzar a passagem provisória da Av. Jangadeiros, dobrar à direita na Av. Almirante Henrique Saboia (Via Expressa), à esquerda na Rua Castro Monte e à esquerda na Av. Dom Luís.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a Av. Jangadeiros, no trecho compreendido entre a Av. Santos Dumont e a Rua Prof. Silas Ribeiro, ficará liberada apenas para acesso ao Terminal do Papicu e ainda servirá como rota de retorno para a Av. Eng. Santana Júnior.

Com informações Diário do Nordeste