Contrário à medida, MP acompanha votação do projeto que libera bebida alcoólica nos estádios do CE

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), representado pelo coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (NUDTOR), promotor de Justiça Edvando França, estará, na manhã desta quinta-feira (28/03), no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para acompanhar a possibilidade de votação do PL 85/2019, que visa à liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios.

No último dia 21 de março, o MPCE publicou nota técnica discordando da possível liberação de bebidas alcoólicas nos estádios. “O Ministério Público entende que é necessário, por parte do parlamento, prudência ao liberar as bebidas nos estádios justamente em uma época em que o torcedor já se adaptou ao não fornecimento de bebidas. Com essa liberação, a violência pode fugir do controle das autoridades”, enfatiza o promotor.

COM MPCE