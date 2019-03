Posted on

Os contribuintes que não conseguiram quitar a segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2019 ainda podem fazer o pagamento. O prazo venceu no último dia 08 de março.

