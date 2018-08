Convenção do MDB homologa, neste sábado, candidatura de Eunício ao Senado e apoio a Camilo

O MDB realiza, neste sábado, na sede Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no Bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, a convenção estadual para homologar a candidatura do senador Eunício Oliveira à reeleição para o Senado Federal e o apoio do partido à reeleição do Governador Camilo Santana (PT). Durante a convenção, serão homologadas ainda as candidaturas emedebistas aos cargos eletivos de deputado federal e estadual. Para o Governo do Estado, o partido vai apoiar a reeleição do governador Camilo Santana.

Camilo, em entrevista, nesta sexta-feira, 3, ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), destacou o papel do presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB), em ajudá-lo na abertura de portas em Brasília para o Governo do Estado receber recursos e obras do Governo Federal. Essa parceria, segundo Camilo, foi determinante para o andamento de obras essenciais ao Estado, como, por exemplo, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, o Cinturão das Águas (conjunto de canais que receberá as águas da Transposição do Rio São Francisco e as distribuirá para as diferentes bacias hidrográficas do Interior e da Região Metropolitana de Fortaleza) e o Metrofor.

Confira o que disse o governador Camilo Santana sobre o senador Eunício Oliveira:

CAMILO SANTANA – GOVERNADOR DO CEARÁ

De acordo com Eunício, a Convenção do MDB confirmará a manutenção de uma parceria que começa na área administrativa e chegará às eleições de 7 de outubro. “Essa é convenção de todos nós que queremos um Ceará para todos. Fizemos uma parceria em prol da sociedade e, nessa convenção, seguiremos com nossas atenções voltadas para os interesses do nosso povo cearense, especialmente os mais carentes”, destaca Eunício.

Convenção Estadual do MDB Ceará

Onde: Sede da AABB em Fortaleza, Avenida Barão de Studart, nº 2917, Dionísio Torres – Fortaleza

Data: 4 de Agosto de 2018

Horário: 9h às 13h