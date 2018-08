Convenção do PT e PDT homologa, neste domingo, candidaturas de Camilo e Cid

Acontece desde às 9h da manhã deste domingo, 5, a convenção estadual do PT e PDT que homologa a candidatura à reeleição do governador Camilo Santana (PT) e do ex-governador do Estado, Cid Gomes (PDT), ao Senado.

A movimentação de simpatizantes do PT e PDT e dos outros 22 partidos quem compõem a chapa majoritária que apoia reeleição de Camilo é intensa. Uma banda de forró anima os convencionados que estão à espera da chegada de Camilo, Cid e da candidata à vice-governadora, Izolda Cela (PDT).

Ao fundo do palco montado no ginásio, é possível ver um grande cartaz com as fotos de Camilo, Cid e Izolda, e a “Com a força do povo”, que dá nome a convenção. Nas arquibancadas, militantes de diversas siglas marcam presença.

Decoram as paredes do ginásio, diversos cartazes em apoio aos candidatos à Câmara Federal e Assembleia Legislativa. Dos lados esquerdo e direito do palco, há fotos dos candidatos à Presidência da República de PDT e PT – Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente. Várias bandeiras tomam conta do centro do ginásio da Faculdade Ari de Sá em apoio as candidaturas à Assembleia Legislativa de Erika Amorim, mulher do prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PMB) e do atual presidente estadual do PT, Moisés Braz. O ginásio da Faculdade Ari de Sá recebeu um grande número de apoiadores da chapa. Confira no vídeo abaixo!

Na arquibancada, diversos apoiadores do atual presidente da Câmera de Vereadores de Fortaleza, Salmito Filho (PDT), também marcaram presença. Salmito será homologado candidato à Assembleia Legislativa nas eleições deste ano.

Confira abaixo mais fotos da convenção estadual do PDT e PT: