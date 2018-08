Heitor abre Convenção do SD cobrando fiscalização ao Executivo

O deputado estadual Heitor Ferrer abriu a convenção do SD e lembrou da sua trajetória política após mais de duas décadas no PDT e rápida passagem pelo PSB. Heitor justificou que a sua ida para o SD atraído pela singeleza e seriedade do deputado Genecias Noronha. Disse que está no SD para somar e consolidar a sigla no Ceará.

Heitor disse que deputado estadual tem uma missão, com dois compromissos: legislar e fiscalizar o Executivo. Afirmou que o deputado que promete realizar não consegue fazê-lo porque não tem como executar. O papel do parlamentar, segundo Heitor Ferrer, é legislar e fiscalizar.

Heitor não fez referência aos candidatos majoritários que o SD apoia: Camilo Santana, ao Governo do Estado, e Cid Gomes e Eunicio Oliveira, ao Senado. Heitor, que faz oposição a administração Camilo, não manifestou, porém, preferência sobre candidatos a governador e senador.

