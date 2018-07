Convênio de planos de saúde mais caros passam a valer a partir de 27 de dezembro

Começam a valer em 27 de dezembro, as novas normas regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na semana passada para planos com coparticipação ou franquia. As medidas devem representar gastos extras.

Os beneficiários de planos de saúde empresariais ou coletivos por adesão poderão ter novas regras assim que forem renegociar os seus contratos. Vale lembrar que para plano individual ou familiar controlado pela ANS, ou para convênio com cobertura completa, não há mudanças.

Com informações do Jornal Agora São Paulo