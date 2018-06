Coordenadores de escolas públicas de Caucaia recebem formação do projeto Ludis

Coordenadores das escolas públicas de Caucaia reuniram-se no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SME) nessa terça-feira, 19, para uma formação no método do Sistema Ludis de Educação Socioemocional (Siles) intitulada “Emoções em Sala de Aula”. A Diretora de Gestão da SME, Camila Bezerra, coordenou o evento e apresentou a professora Isa Magalhães, idealizadora do projeto Ludis, palestrante do dia.

A professora e psicóloga defendeu o empoderamento do professorado, um aumento da autoestima, como forma de proteção contra as difíceis questões emocionais que perpassam os diversos segmentos de uma escola. “Uma transformação, uma mudança na forma como o professor se conduz na escola como única maneira de vencer o estresse incapacitante, o que leva à somatização e às doenças oriundas do estresse”, disse.

Isa Magalhães afirma que todos têm escolhas, mesmos quando não a percebem, mas ter um novo olhar sobre o ensino põe por terra as dificuldades emocionais que levam ao adoecimento. A proposta do Siles é transformar o modelo educacional fazendo com que cada elemento do sistema não se vitimize, transformando em algozes todos os que estão redor.

“O correto é cada professor fazer o que melhor pode fazer. Essa certeza do dever cumprido eleva a autoestima e, por consequência, gera um novo elemento que vai reverberar transformando o sistema educacional”, explica Isa.

Além da palestra, os coordenadores assistiram a um vídeo com uma experiência motivacional na linha do projeto Siles e discutiram com a idealizadora do projeto, elucidando dúvidas e oferecendo contribuições.

Com informações da Prefeitura de Caucaia