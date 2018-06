Copa da Rússia: três Juizados não atendem porque instituições onde funcionam não abrem nesta sexta

Nesta sexta-feira, 22, estará suspenso o atendimento às partes, advogados e ao público em geral nas 9ª, 21ª e 23ª Unidades do Juizado Especial Cível de Fortaleza, localizadas respectivamente nas faculdades Sete de Setembro (FA7), Farias Brito e na Universidade de Fortaleza (Unifor). O motivo é que os prédios das instituições de ensino não funcionarão em virtude do jogo do Brasil, pela Copa do Mundo de 2018.

As autorizações de suspensão foram assinadas pelo juiz diretor do Fórum Clóvis Beviláqua (FCB), José Ricardo Vidal Patrocínio, por meio das Portarias 480 (sobre a FA7), 481 (Farias Brito) e 489 (Unifor), todas de 2018. Os documentos foram assinados nessa segunda-feira (18/06).

Segundo as portarias, ficam igualmente suspensos naquele dia o atendimento ao público, os prazos processuais, bem como as publicações de sentenças, decisões e intimações das partes e advogados. As suspensões de atendimento não obstam a prática de ato processual de natureza urgente e necessário à preservação de direitos.

Com informações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará