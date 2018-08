Copa do Povo está com inscrições abertas

A partir do próximo dia 15 de setembro, a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (Sejuv) vai promover um evento especial para a prática do futebol em Caucaia. A Copa do Povo tem o objetivo de democratizar o acesso ao esporte e incentivar o espírito competitivo em crianças e adolescentes.

Serão disputados jogos nas modalidades futebol masculino sub 15 e sub 17 e feminino sub 17. As vagas são limitadas e o período de inscrições já começou.

Até o próximo dia 4, os interessados em participar do torneio devem procurar a sede da Sejuv, no Estádio Municipal Raimundo de Oliveira. O horário de atendimento é de 8 às 14 horas.

Deverá ser entregue no ato da inscrição xerox do RG ou certidão de nascimento dos atletas e responsáveis pela equipe.

SERVIÇO

COPA DO POVO

QUANDO: de 27 de agosto a 4 de setembro, de 8 às 14 horas

ONDE: Estádio Municipal Raimundo de Oliveira (rua Tobias Correia, s/n)

MAIS INFORMAÇÕES: 3342.5869

Com informação da A.I