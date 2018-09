Coral do TJCE faz apresentação especial nesta quinta para comemorar 23 anos de criação

O Coral do Tribunal de Justiça do Ceara (TJCE) completa 23 anos de criação nesta quinta-feira (20/09). Para marcar a data, os coralistas farão apresentação especial às 12 horas, no subsolo do Palácio da Justiça, bairro Cambeba.

“Carinhoso”, de Pixinguinha, e “Com que roupa que eu vou”, de Noel Rosa, são algumas das músicas que serão cantadas. Na ocasião, com novo figurino, reunirá sopranos e contraltos (vozes femininas), tenores e baixos (vozes masculinas), totalizando 24 coralistas. Uma das organizadoras do evento é a desembargadora Lisete de Sousa Gadelha, considerada “a madrinha” do Coral.

CRIAÇÃO

Criado em setembro de 1995, na gestão do desembargador José Ari Cisne, o Coral nasceu do esforço do Grupo de Trabalho do Memorial (GTM) que, na reconstrução da história do Judiciário cearense, se preocupou em desenvolver atividades de interação social e cultural no âmbito da Instituição. Vale ressaltar que a servidora Maria Fátima Aquino de Sousa foi a responsável pela elaboração do projeto de criação do Coral, a partir da GTM.

Na Presidência do desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, foi regulamentado por meio da Portaria nº 407/2013, em 25 de abril daquele ano. Já aturam como regentes: José Carlos Ferrari Júnior (já falecido), no intervalo de 1995-2000; e Júlio César (2000/2012). Atualmente é dirigido pela maestrina Domísia Sabina de Almeida, do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. O corregente é Clairton de Moraes Santiago.

O objetivo do Coral é “tornar os ambientes (secretarias, secções e departamentos) mais alegres e descontraídos por meio da música, além de difundir a prática do canto em todos os seus gêneros e formas”, destaca Domízia Almeida. As apresentações são feitas em solenidades oficiais do Judiciário, festivais, eventos regionais e nacionais.

COMPOSIÇÃO

Em 26 de dezembro de 2016, foi criada a Associação dos Coristas do Tribunal de Justiça do Ceará, com a seguinte composição:

VOZES GRAVES

Ana Matos Freitas

Ângela Márcia Fernandes Araújo

Antônio de Pádua Oliveira Correia

Enai de Sousa Torres

Fernanda de Morais Hyppólito Nunes

Hertz Gomes Fernandes Vieira

João Celmo Pinheiro de Andrade

João Helson Carvalho Franklin

Júlio César Martins Filho

Maria Fátima Aquino de Sousa

Maryane Xavier Carvalho

Mônica Sales de Mendonça

Stela Carmen Ferreira Lustosa

VOZES AGUDAS

Alba Maria de França Façanha Costa

Ângelo José Barbosa da Silva

Cristiane Lima V. Guilherme Rodrigues

Izabel Cecília Oliveira de Melo

Maria Cleocilda Batista

Maria Cristina Ramos Rosa

Maria de Fátima de Oliveira Guimarães

Maria José Alves de Mesquita

Milena Moreira de Goes Mendonça

Regina Cátia Nascimento e Silva

Rosa Laura de Oliveira Silva

Com informação do TJCE