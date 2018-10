Corpo de Bombeiros Militar do Ceará participa da V Missão de Cooperação entre Brasil-Portugal

Para evoluir no campo investigativo e acadêmico na área da segurança contra incêndio, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) reconhece a importância de manter o relacionamento público-privado e ainda de buscar maior integração com a comunidade acadêmica. Assim, em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Ceará (Sinduscon-CE), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Universidade de Fortaleza (Unifor) e Universidade Federal do Ceará (UFC), alguns bombeiros do Ceará estão em Portugal participando da V Missão de Cooperação entre Brasil-Portugal para obter capacitação internacional por entendê-la como aliada da inovação em segurança contra incêndio.

Deste modo, do dia 11 ao dia 26 de outubro de 2018, o coordenador da Coordenadoria de Atividades Técnicas, Coronel Holanda, o Major Joel e o Major Jectan participaram de workshops e visitas a universidades, laboratórios e quartéis, com o intuito de estudar a viabilidade de implementação de iniciativas internacionais no Estado do Ceará.

O projeto objetivou trazer para o Ceará uma série de produtos, entre eles:

– Promoção de futuros intercâmbios profissionais entre bombeiros brasileiros e portugueses, notadamente na área de incêndios florestais, incêndios urbanos, guarda-vidas e ocorrências com produtos perigosos de acordo com os protocolos da União Europeia;

– Criação de um laboratório de incêndio nos moldes internacionais para a região Nordeste na área de segurança contra incêndio para auxílio na pesquisa científica;

– Captação de informações para a implementação de um curso de pós-graduação em segurança contra incêndio no Estado do Ceará;

– Criação de modelos de proteção do patrimônio histórico e cultural baseados nos modelos da Universidade do Porto e de quartéis de Portugal, além da criação de modelos de brigadas especificas para guardar o patrimônio e para realizar evacuação de museus em caso de emergência;

Isso é resultado da forte motivação do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará em proporcionar a comunidade cearense na prevenção e segurança de qualidade inovadora fortemente amparada em tecnologia e ciência de ponta.

Com informação do SSPDS