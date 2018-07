Corpo de radialista morto em acidente no Beach Park é liberado após perícia

Ricardo José Hilário da Silva sofreu uma pancada na cabeça em um acidente no brinquedo Vainkará, no Beach Park, parque aquático na Grande Fortaleza. Ele descia em uma boia com mais três pessoas. Estavam na boia com José Hilária, uma garota, turista de São Paulo, sofreu uma pancada no peito e no braço. Eles não sofreram ferimentos graves.