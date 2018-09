Corredor expresso na Avenida Bezerra de Menezes em Fortaleza recebe duas linhas de ônibus

Com a inclusão das linhas nas estações, o corredor expresso Fortaleza passa a operar com seis linhas, realizando o embarque e desembarque em nível, favorecendo a acessibilidade, a rapidez e o fluxo de passageiros. Os usuários devem utilizar as estações por meio das portas do lado esquerdo dos ônibus.

A entrada e saída das estações são realizadas pelas rampas, favorecendo a acessibilidade, inclusive, com piso podotátil. Elas são dotadas de sistema de automação que viabilizam as portas automáticas de maneira sincronizada com a chegada e saída dos veículos, além de wifi, painéis de previsão e rádio Terra do Sol. As estações funcionam de 5h às 23h, de segunda a sábado. Entre 23h e 5h e aos domingos e feriados, os usuários das estações devem utilizar os abrigos.