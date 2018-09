Corregedor-geral realiza inspeção no 4º Juizado Especial de Fortaleza

Com o objetivo de orientar e apoiar a produtividade dos juízes, o desembargador Francisco Darival Beserra Primo, corregedor-geral da Justiça do Ceará, realizou, nesta segunda-feira (24), trabalho de inspeção no 4º Juizado Especial de Fortaleza. Para dar instruções a respeito das ações a serem desempenhadas, o desembargador se reuniu com a juíza titular da unidade, Maria José Bentes Pinto, e com os servidores.

“Estamos acompanhando constantemente e bem de perto o trabalho dos magistrados na esperança de que, cada vez mais, abrilhantem a Justiça do nosso Estado. Desejamos que juízes e servidores deem mais de si, com vocação e compromisso, em nome da instituição a que nós pertencemos, para que possam, cada dia mais, elevá-la”, disse o corregedor.

As atividades de inspeção estão sendo conduzidas pelos juízes corregedores auxiliares, Ernani Pires Paula Pessoa Júnior, Flávio Vinícius Bastos Sousa, Roberto Soares Bulcão Coutinho e Francisco Gladyson Pontes Filho. As ações que tramitam em meio virtual serão analisadas ao longo do mês de setembro, de acordo com o Regimento Interno da Corregedoria-Geral (CG).

Também esteve presente a juíza Ijosiana Cavalcante Serpa, coordenadora dos Juizados Especiais de Fortaleza e vice-diretora do Fórum Clóvis Beviláqua.

REGISTRO

O corregedor-geral recebeu a visita dos juízes Pedro Augusto Teixeira Dias, titular do Juizado Especial de Tauá, e Raynes Viana de Vasconcelos, titular da 2ª Vara de Morada Nova, ocasião em que trouxeram dados estatísticos de descongestionamento de suas unidades. “Os números demonstram a efetividade e o compromisso dos magistrados com seus trabalhos junto às suas respectivas unidades, de forma a honrar e dignificar a Justiça alencarina”, reconheceu o desembargador.

