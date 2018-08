Corregedoria divulga calendário de inspeções judiciais para o segundo semestre

A Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará (CGJ-CE) divulgou o calendário de inspeções para o segundo semestre deste ano. Serão inspecionadas unidades das comarcas de Fortaleza, Maracanaú, Sobral, Crateús, Horizonte, Crato, Itaitinga, Quixeramobim, Senador Pompeu, Santa Quitéria e Viçosa do Ceará. Também serão fiscalizadas varas únicas de comarcas do Interior.

“Escolhemos as unidades judiciárias com base nas produtividades de 2017 e do primeiro semestre de 2018, bem como na taxa de congestionamento e nas informações dos relatórios inspecionais já realizados”, explicou o corregedor-geral, desembargador Francisco Darival Beserra Primo.

Ele acrescentou que o calendário das inspeções judiciais está previsto no Código de Organização Judiciária do Estado e Regimento Interno da Corregedoria, além de atender à meta da Corregedoria Nacional de Justiça, que estabelece que as Corregedorias estaduais devem realizar, anualmente, correição em pelo menos 34% das unidades jurisdicionais, ainda que por amostragem.

As atividades serão realizadas pelos juízes auxiliares da Corregedoria, Roberto Bulcão Coutinho, Flávio Vinícius Bastos Sousa, Ernani Pires Paula Pessoa Júnior e Francisco Gladyson Filho, sob a supervisão do corregedor.

A medida consta na Portaria nº 46/2018, publicada no Diário da Justiça desta terça-feira (14/08). Veja o cronograma na íntegra.

Fonte: CGJ-CE