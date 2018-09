Corregedoria-Geral abre inspeção na 12ª Vara Criminal de Fortaleza

A Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará (CGJ-CE) iniciou, nesta segunda-feira (10), inspeção na 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza. O corregedor-geral, desembargador Francisco Darival Beserra Primo, reuniu-se com a juíza titular da unidade, Maria Ilna Lima de Castro, com o diretor do Fórum Clóvis Beviláqua, José Ricardo Vidal Patrocínio, e com toda a equipe da Vara, para dar instruções a respeito das ações a serem desempenhadas.

“Entre as atividades, examinaremos as deficiências da unidade, ao tempo em que fiscalizaremos os serviços realizados. As ações que tramitam em meio virtual serão analisadas ao longo do mês de setembro, de acordo com o Regimento Interno da Corregedoria-Geral”, explicou o corregedor.

Os trabalhos de inspeção estão sendo conduzidos pelos juízes auxiliares da Corregedoria, Ernani Pires Paula Pessoa Júnior, Flávio Vinicius Bastos Sousa, Roberto Soares Bulcão Coutinho e Francisco Gladyson Pontes Filho. Depois da conclusão das atividades, será apresentado ao Conselho Superior da Magistratura relatório circunstanciado, em que constará o resumo de todo o trabalho desenvolvido e providências a serem adotadas.

Após a abertura dos trabalhos, o corregedor visitou a Diretoria do Fórum, onde esteve reunido com o juiz diretor, com o coordenador das Varas Cíveis da Capital, magistrado Demétrio Saker Neto e com os juízes auxiliares da Corregedoria.

Com informação do TJCE