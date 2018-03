Corregedoria-Geral da Justiça homenageará 23 juízes em reconhecimento à produtividade e presteza

A Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará homenageará 23 juízes que se destacaram, em 2017, nos critérios de produtividade e presteza. Treze magistrados serão agraciados com a “Medalha do Mérito Jurisdicional Desembargador Carlos Facundo”. O distintivo de “Menção Honrosa” será concedido para quatro juízes. Outros seis serão contemplados por meio de especial “Certificado de Mérito”. A solenidade ocorrerá no próximo dia 20 de abril, às 15h, no auditório do respectivo órgão.

Os magistrados foram escolhidos por comissão formada pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador Francisco Darival Beserra Primo; pelos juízes corregedores auxiliares, Roberto Soares Bulcão Coutinho, Ernani Pires Paula Pessoa Júnior, Henrique Lacerda de Vasconcelos, Gúcio Carvalho Coelho e Flávio Vinícius Bastos Sousa; e pela diretora-geral da Corregedoria, Rafaella Lopes; que avaliaram, a partir de critérios prévios e seguros, os dados estatísticos da unidade em que o profissional atua, suas condutas e hábitos, de acordo com os preceitos do Código de Ética da Magistratura, além de habilidades, competências e conhecimentos, indispensáveis para o desempenho do cargo.

Segundo o corregedor-geral, “é importante reconhecer o prestimoso trabalho dos magistrados de Primeira Instância, os quais são os verdadeiros julgadores, pois que, sem descurar da exímia aplicação da Ciência do Direito, são os únicos que se lhes depara a pulsante situação dos jurisdicionados, sentem a temperatura dos contendedores e ouvem os gritos de reivindicação dos ultrajados, portanto, mais próximos da realidade a ser avaliada”.

Para o desembargador, deve ser considerada ainda “a notoriedade dos juízes que superam, com toda força, a deficiência de recursos humanos e materiais na sua unidade jurisdicional e ultrapassam, a duras penas, todas as más contingências perturbadoras do serviço, para zelar pela administração e gerenciamento da vara, tanto no impulsionamento a contento dos feitos, como na solução dos processos que lhes são confiados”.

Os nomes dos magistrados que serão homenageados constam nas Portarias nºs 20 e 21/2018, publicadas no Diário da Justiça nos dias 16 e 21 de março, respectivamente.

JUÍZES AGRACIADOS – MEDALHA DO MÉRITO JURISDICIONAL

1 – Francisco Hilton Domingos de Luna Filho (Entrância Inicial)

2 – Renato Esmeraldo Paes (Entrância Intermediária)

3 – Bruno Gomes Benigno Sobral (Entrância Intermediária – Juizado Especial Cível e Criminal)

4 – Leila Regina Corado Lobato (Entrância Intermediária – Juiz Auxiliar)

5 – Ana Kayrena da Silva Freitas (Entrância Final – Cível)

6 – Raquel Otoch Silva (Entrância Final – Cível Especializada)

7 – Péricles Victor Galvão de Oliveira (Entrância Final – Criminal)

8 – Jorge Di Ciero Miranda (Entrância Final – Criminal Especializada)

9 – Luiz Augusto de Vasconcelos (Entrância Final – Juizado Especial Cível e Criminal)

10 – Edison Ponte Bandeira de Melo (Entrância Final – Juiz Auxiliar)

11 – Wilson de Alencar Aragão (Entrância Inicial – Destaque Unidade Judiciária)

12 – Larissa Braga Costa de Oliveira (Entrância Intermediária – Destaque Unidade Judiciária)

13 – Helga Medved (Entrância Final – Destaque Unidade Judiciária)

JUÍZES SUBSTITUTOS – MENÇÃO HONROSA

1 – Juliana Bragança Fernandes Lopes

2 – Lucas Medeiros de Lima

3 – Judson Pereira Spíndola Júnior

4 – Luiz Eduardo Viana Pequeno

JUÍZES – CERTIFICADO DE MÉRITO

1 – Francisco Marcello Alves Nobre

2 – Adriano Ribeiro Furtado Barbosa

3 – Magno gomes de Oliveira

4 – André Teixeira Gurgel

5 – Antônio Cristiano de Carvalho Magalhães

6 – Maria do Socorro Montezuma Bulcão

SERVIÇO

EVENTO: Entrega da Medalha Des. Carlos Facundo

DATA: 20/04/2018 (sexta-feira), às 15h

LOCAL: Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará

ENDEREÇO: Prédio próximo ao TJCE, no Cambeba, Fortaleza

Com informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará