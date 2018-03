Corregedoria-Geral da Justiça premiará 13 juízes com maior produtividade e presteza em 2017

A Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará premiará 13 juízes que se destacaram na prestação jurisdicional no período de 7 de janeiro a 19 de dezembro de 2017. Os magistrados serão agraciados com a Medalha do Mérito Jurisdicional Desembargador Carlos Facundo como forma de reconhecimento pelo esforço e dedicação alcançados nos critérios de produtividade e presteza. A medida consta no Provimento nº 4/2018, publicado no Diário da Justiça nessa terça-feira, 27.

Segundo o ato normativo, a escolha dos magistrados será feita por Comissão Especial, constituída pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador Francisco Darival Beserra Primo, que a presidirá. Os demais integrantes são os juízes corregedores auxiliares Ernani Pires de Paula Pessoa Júnior, Roberto Soares Bulcão Coutinho, Flávio Vinícius Bastos Sousa, Henrique Lacerda de Vasconcelos e Gúcio Carvalho Coelho, e a diretora-geral da Corregedoria, Rafaella Lopes, que atuará como secretária.

Para o corregedor-geral, “a eficiência dos magistrados no desempenho de suas atividades deve ser reconhecida como uma forma de incentivar e valorizar os que contribuem para uma melhor prestação jurisdicional”. As honrarias serão acompanhadas de diploma com dizeres e especificações adequados, submetidos à aprovação do desembargador Darival Beserra.

Categorias

1-Juízes de Entrância Inicial

2-Juízes de Entrância Intermediária

3-Juízes das Unidades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Entrância Intermediária

4-Juízes Auxiliares de Entrância Intermediária

5-Juízes de Entrância Final das varas de competência exclusivamente Cível das Comarcas de Fortaleza, de Sobral, de Juazeiro do Norte, de Maracanaú e de Caucaia

6-Juízes de Entrância Final das varas de competência Cível especializadas da Comarca de Fortaleza, Caucaia, Sobral, Maracanaú e Juazeiro do Norte

7-Juízes de Entrância Final das varas de competência exclusivamente Criminal da Comarca de Fortaleza, do Foro de Sobral, da Circunscrição Judiciária de Juazeiro do Norte, do Módulo Judiciário de Maracanaú e da Comarca de Caucaia

8-Juízes de Entrância Final das varas de competência Criminal especializada da Comarca de Fortaleza (Execução Penal, Execução de Penas Alternativas, Júri, Juízo Militar, Delitos de Tráfico de Drogas e Trânsito), e Vara Única do Júri da Comarca de Caucaia

9-Juízes das Unidades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Entrância Final

10-Juízes Auxiliares de Entrância Final

11-Juiz da Unidade Judiciária Destaque de Entrância Inicial

12-Juiz da Unidade Judiciária Destaque de Entrância Intermediária

13-Juiz da Unidade Judiciária Destaque de Entrância Final

Com informações da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça do Ceará