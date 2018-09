Corregedoria-Geral estabelece novo cronograma de inspeções judiciais na Capital

O corregedor-geral da Justiça do Ceará, Francisco Darival Beserra Primo, definiu o novo calendário de inspeções em unidades judiciárias de Fortaleza. O cronograma foi estabelecido diante das recomendações contidas no relatório “Inspeccione” do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), confeccionado no período de 11 a 15 de junho deste ano, quando representantes estiveram no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

“Considerei a imprescindibilidade de conferir o fiel cumprimento às determinações traçadas pelo corregedor nacional da Justiça, ministro João Otávio de Noronha, à vista dos exames e avaliações locais, com preservação dos prazos dispostos, da celeridade e da eficiência, como marcas garantidoras da excelência dos serviços públicos, além de revelar o propósito desta casa censora, em atitude de incansável colaboração para a perfectibilização jurisdicional”, disse o desembargador.

De acordo com o novo calendário, serão inspecionas, a partir do dia 1º de outubro, a 24ª Vara Cível. Depois, os trabalhos de fiscalização seguirão pelas 9ª, 6ª, 2ª, 16ª, 20ª e 32ª Varas Cíveis, além da 1ª Vara de Execuções Fiscais e 16ª Vara Criminal.

As atividades terão início às 9h, sob a supervisão do corregedor-geral, e serão executadas pelos juízes corregedores auxiliares da Corregedoria-Geral, Roberto Soares Bulcão Coutinho, Francisco Gladyson Pontes Filho, Flávio Vinícius Bastos Sousa e Ernani Pires Paula Pessoa Júnior.

O novo cronograma de inspeções consta na Portaria nº 49/2018, que será publicada no Diário da Justiça nesta terça-feira (25).

Fonte: CGJCE