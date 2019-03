Correnteza de rio destrói trecho de estrada que dá acesso a Amontada

Após grande quantidade de chuvas, na tarde deste sábado (23), um trecho na rodovia CE-176 acabou sendo destruído com força da correnteza do braço de um rio. A rodovia dá acesso às praias de Icaraí de Amontada e Moitas, no município de Amontada, Litoral Oeste do Ceará.

Com a chuva, o nível do rio subiu e a força da correnteza acabou levando o asfalto da estrada, abrindo uma cratera na rodovia.

Em nota, o Departamento Estadual de Rodovias (DER) informou que uma equipe está se dirigindo ao local para ver os reais danos causados na rodovia. De imediato o DER irá avaliar a situação e tomar todas as providências necessárias.