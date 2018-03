Corrida eleitoral: pré-candidatos à Presidência são anunciados nesta semana

Março chega com a intensificação da movimentação dos pré-candidatos ao Planalto, em outubro. O Psol filiou o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Guilherme Boulos, como o postulante do partido à Presidência da República. No outro extremo do campo ideológico, o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) filia-se, nesta quarta-feira, ao PSL, com a expectativa de levar com ele mais sete deputados. Na quinta, atos em dois turnos: pela manhã, o DEM, em pré-convenção, lança o nome do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); e no fim da tarde, Ciro Gomes será anunciado como presidenciável pelo PDT.

No PSDB, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ganhou um fôlego maior para as articulações após a desistência do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, de disputar prévias internas para a candidatura ao Planalto. O partido reunirá, na próxima semana, a executiva nacional para traçar as estratégias políticas daqui para a frente e amarrar os palanques nacionais.