Corrida pela Natureza encerra a Festa Anual das Árvores

A Festa Anual das Árvores (FAA) 2019, aberta no último domingo (17/3), no Parque Estadual do Cocó, será encerrada no Parque Estadual Botânico, na CE-090, em Caucaia, com a realização da IV edição da Corrida pela Natureza. A prova, com percursos de 1,6km e 3,2km, acontece no próximo domingo na trilha principal do Parque. Na oportunidade, o secretário do Meio Ambiente do Ceará, Artur Bruno, anunciará o plantio de 2.400 árvores no Botânico, sendo 2.000 pela Unimed Fortaleza e 400 carnaúbas pela Chesf.

“A largada está prevista para às 7 horas”, lembra o gestor daquela unidade de conservação (UC), George Feijão. A relação dos pré-inscritos pode ser conferida no portal www.sema.ce.gov.br, da Secretaria do Meio Ambiente (SEMA). “Para validar a inscrição, o competidor deve entregar, nos dias 22 e 23, entre 8h e 16h, na sede do Parque, a doação de uma lata de leite em pó ou 2kg de alimento não perecível”, explica.

Para Feijão, a Corrida pela Natureza é “diferenciada”, lembra as corridas de antigamente – nada de chip descartável, kits e tecnologia – “quase artesanal”, principalmente pelo fato de acontecer integralmente dentro de uma UC. “É uma corrida na natureza, pela natureza e tudo o que competidor vai precisar é de um par de tênis, shorts, camiseta e disposição para correr em meio ao verde do Botânico”, disse. “Caso prefira, o competidor pode participar caracterizado [fantasiado] e ou deixar sua marca na competição portando cartazes ou frases”, informa.

A competição vai distribuir 30 medalhas, “sendo dez para a categoria 1,6km e 3,2km masculino e dez para 1,6km e 3,2km feminino”. Os corredores ou equipe, com as melhores caracterizações e frases, também vão sair da competição com medalhas. “Cinco para aqueles escolhidos como os mais bem caracterizados e cinco para as melhores frases ou cartazes”, encerra Feijão.

A Festa Anual das Árvores 2019 deste ano teve como tema central “Compostagem – transformando resíduo orgânico em adubo”, e envolveu 119 municípios de todo Estado, além das unidades de conservação e vários parceiros. Houve diversas atividades de educação ambiental, plantio e doação de mudas, formalização da construção de oito novos viveiros para produção de mudas e lançamento de planos de coleta seletiva para 103 municípios.

SERVIÇO

IV Corrida pela Natureza

Quando: 24 de março de 2019

Onde: Parque Estadual Botânico, na Estrada José Aragão e Albuquerque, s/n , CE 090, Itambé, Caucaia.

Hora: 6h

COM SEMA