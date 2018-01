Cotar apreende três armas de fogo após confronto armado em Orós

A Polícia Militar do Estado Ceará (PMCE), por meio do Comando Tático Rural (COTAR), realizou a apreensão de três armas de fogo, um colete balístico, munições e recuperou dois veículos. A ação ocorreu na manhã de hoje (03), após denúncia anônima informando que em uma casa, situada na localidade de Montante, no município de Orós, um grupo estava reunido para realizar homicídios e roubos na região.

Os militares foram até o local e realizaram o cerco, mas quando os suspeitos perceberam a presença policial, começaram a efetuar disparos e tentaram fugir por um matagal próximo. Os policiais iniciaram a perseguição e durante a troca de tiros, atingiram três homens, que foram socorridos, mas não resistiram.

Os suspeitos foram identificados como Lucas de Freitas Pereira (24), que estava com um mandado de prisão preventiva em aberto por homicídio, Raimundo Nonato Rodrigues Nunes (25), que respondia um crime de trânsito, e Carlos Bezerra Gomes (21), que já tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo. Foram apreendidas três pistolas de calibre .380, .40 e .45. Os militares também apreenderam 149 munições de calibres variados.

Três veículos que apresentavam queixa de roubo foram recuperados: um Astra, tomado de assalto na noite do dia 02/01/2018, em Orós/CE; uma moto Honda com queixa de Roubo e uma Biz. Também foram apresentadas à autoridade policial duas menores e uma maior que estavam no local no momento da ação. Luiza Raquel Nunes (20) foi autuada por associação criminosa armada e posse ilegal de arma. O material apreendido foi conduzido para a Delegacia Regional de Icó onde foi registrado todo o procedimento policial.

Com informações da SSPDS