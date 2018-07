CPLP reúne países de quatro continentes e promove língua portuguesa

Criada há 22 anos, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é uma organização internacional, formada por países lusófonos, com objetivo de aprofundar a amizade mútua entre as nações, discutir temas de cooperação para o desenvolvimento entre os membros e fortalecer o Português como língua estrangeira.

Nesta terça-feira (17), durante a 12ª Cúpula da CPLP, o Brasil vai transmitir a presidência do órgão a Cabo Verde, país que sedia o evento. Atualmente, a Comunidade reúne países de quatro continentes, com população de cerca de 270 milhões de pessoas.

Em artigo publicado no jornal O Globo, nesta terça-feira (17), o presidente da República, Michel Temer, afirmou que, apesar de terem em comum a língua portuguesa como norte, a CPLP guarda a marca da diversidade. “Somos centenas de milhões a pensar, a imaginar, a falar utilizando um mesmo código: a língua portuguesa — patrimônio comum que, nem por isso, deixa de guardar a marca da diversidade. É a enorme riqueza de variantes que dá corpo a nossa língua.”

Ações CPLP

Nos últimos anos a CPLP reforçou as ações para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) e as relações comerciais e diplomáticas entre os países-membros. Com o objetivo de aproximar os trabalhos da Comunidade e da ONU e para estimular a cooperação entre os membros, a CPLP adotou a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável.

Entre outras iniciativas, a comunidade também instituiu o Prêmio Monteiro Lobato de literatura infantojuvenil e impulsionou centros culturais e leitorados que a CPLP mantém em 37 países, atualmente com mais de 8.500 pessoas matriculadas. Também realizou a primeira reunião do Colégio de Defesa da CPLP, a primeira de telemedicina, criou a Rede de Bancos de Leite Humano da CPLP, organizou oficina sobre resistência aos medicamentos contra a malária e levou adiante atividades de combate ao HIV/Aids e à tuberculose.

COM PLANALTO