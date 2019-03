Crateras se abrem na CE-163 e estrada de acesso à Mundaú fica parcialmente destruída

As chuvas deixam trechos de rodovias estaduais e federais com buracos que exigem atenção redobrada de motociclistas e motoristas. A força das águas voltou a gerar problemas em rodovias que cortam a Região do Vale do Curu.



O trecho da CE-163 que dá acesso à praia de Mundaú, em Trairi, foi destruído pela força das águas no último domingo e os motoristas continuam enfrentando dificuldades. As crateras se abriram na estrada e os veículos só conseguem trafegar em parte da via.



A CE-163 tem histórico de problemas. Em abril de 2017, o trecho que dá acesso à praia de Flecheiras, que está entre os principais destinos turísticos do estado, foi bloqueado após uma barragem particular romper e o asfalto ceder com a força das águas. Em maio do mesmo ano, o trecho foi liberado e o problema corrigido com a abertura de um bueiro provisório.