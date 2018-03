Crateús é a primeira cidade a receber Centro de Idiomas do Ceará

Estudantes de Crateús e região matriculados na rede pública estadual de ensino passam a contar, a partir desta sexta-feira (2), com o Centro Cearense de Idiomas (CCI), do Governo do Ceará. O município foi o primeiro do Interior a receber uma unidade. O local tem capacidade para atender até 1.050 alunos, que contam a opção de estudar gratuitamente inglês e espanhol. O governador Camilo Santana esteve presente à inauguração do CCI, que fica localizado na Rua Santos Dumont, 319, Centro.

“Estamos implantando o nosso Centro Cearense de Idiomas. Nós vamos atender quase 10 mil alunos de escolas públicas em todo o Ceará com o que há de melhor. Esse curso não vai deixar a desejar a nenhum particular. Salas de aulas climatizadas, material gratuito, fardamento, professores de alto nível, notebooks”, enfatizou o governador.

Camilo Santana reforçou que o CCI vai ser importante na qualificação da mão de obra cearense com o crescimento do turismo. “Cada vez mais o mercado de trabalho cobra mais qualificação. O Ceará tá crescendo o turismo. Só este ano nós vamos ter 43 novos voos nacionais e internacionais. A meta é sair de cinco milhões de turistas para 20 milhões. Portanto, para receber bem os turistas é preciso formar jovens e pessoas. Quem terminar este curso vai sair falando fluentemente e escrevendo inglês ou espanhol”.

O chefe do Executivo estadual informou que, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), “o Estado vai criar 11 Centros em 2018, distribuídos em Fortaleza e no Interior”. A capital cearense vai ficar com seis unidades regionais – a primeira também foi inaugurada nesta sexta-feira (2), no período da manhã, no Shopping Benfica. As demais serão instaladas nos shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, North Shopping Jóquei e Via Sul, além de uma outra unidade no Bairro Conjunto Ceará. As outras cidades que receberão CCIs são Itapipoca, Caucaia, Iguatu e Juazeiro do Norte. Ao todo, o Governo vai investir R$ 5 milhões.

Na Capital, cada Centro poderá atender 600 alunos. Nos municípios de Caucaia, Itapipoca e Iguatu será de até 1.050 alunos em cada unidade, mesma capacidade de Crateús. O CCI de Juazeiro do Norte atenderá 1.750 alunos. As aulas ocorrerão de segunda a quinta-feira, nos três turnos (manhã, tarde e noite), das 10h às 21h, nos shoppings, e das 8h15 às 21h, nos outros espaços. Os cursos terão duração de três anos. Os investimentos feitos na área educacional vêm a cada ano mostrando mais resultados positivos no Ceará. Idilvan Alencar, secretário da Educação, enalteceu a iniciativa do Governo em proporcionar aos estudantes da rede pública a possibilidade de aprender uma nova língua. “Camilo (Santana), hoje é um dia histórico. Nós estamos fazendo história na Educação do Ceará, porque curso de línguas era pra classe média, tinha que pagar. E mais do que isso, nós não estamos fazendo nenhuma parceria com instituições privadas, o senhor está apostando na competência do servidor público e isso faz a diferença, é a escola pública com a sua força”.