Crateús ganha Areninha nesta terça-feira

A cidade de Crateús será a próxima contemplada com a inauguração de uma Areninha do Ceará. O governador Camilo Santana participa da solenidade e partida inaugural que marca o inicio das atividades, a partir das 19h30min desta terça-feira (26), no bairro Campo Velho.

Com esta, já são 11 areninhas no Estado. O espaço de Crateús conta com investimento de R$ 1,5 milhão, sendo 80% do Estado e 20% de contrapartida do município. Sobral, Limoeiro do Norte, Maranguape, Juazeiro do Norte, Russas, Pacatuba, Caucaia, Cascavel, Crato e Camocim já receberam o equipamento.

Serviço

Inauguração da Areninha de Crateús

Data: 26/6/2018 (terça-feira)

Hora: 19h30min

Local: Rua São Francisco, s/n, Campo Velho (loteamento Morada dos Ventos II)