Crateús: Governador visita obras que trarão segurança hídrica e viária para a região

O governador Camilo Santana visitou na tarde dessa segunda-feira (19) duas importantes obras para Crateús e região. Elas trarão mais segurança hídrica para a população e uma melhor infraestrutura viária para os motoristas que trafegam por lá. São elas a Barragem do Lago de Fronteiras, de responsabilidade do Governo Federal, e a recuperação da Rodovia CE-469, trecho que liga a cidade à divisa com o estado do Piauí, que é do Governo do Ceará. O chefe do Executivo estadual esteve acompanhado do presidente do Senado, Eunício Oliveira, e do ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade.

A Barragem terá capacidade para armazenar 488 milhões de metros cúbicos de água, beneficiando aproximadamente 300 mil pessoas de Crateús e municípios vizinhos. O investimento é de R$ 170 milhões só na construção do reservatório. Também foram investidos outros R$ 12,5 mi com as desapropriações já realizadas de moradores que residiam em 45% da área da barragem. A obra começou em outubro do ano passado e deve ser concluída no final de 2020.

De acordo com o Ministério da Integração Nacional, a água também será destinada à irrigação de cerca de cinco mil hectares de produção agrícola dos perímetros irrigados Platô Poty 1 e 2, Realejo, Graça Ampliação e Novo Oriente, podendo ser usada também na piscicultura local e indústrias. A expectativa é que o empreendimento mude o cenário socioeconômico da região, com geração de empregos, renda e melhor qualidade de vida para a população beneficiada.

“A Barragem beneficiará 300 mil pessoas em Crateús e municípios da região. Estou aqui acompanhado do presidente do Senado, Eunício Oliveira, e do ministro da Integração Nacional, Pádua Andrade, e aproveitei a ocasião para conversar com operários da obra e moradores que serão beneficiados com o açude. A Barragem de Fronteiras gera atualmente 564 empregos e será muito importante para garantir o abastecimento de todo o Sertão de Crateús”, pontuou o governador.

Ladeira dos Tucuns

Da Barragem, o governador seguiu para a CE-469, trecho que liga a sede do município à divisa com o estado do Piauí, e que está passando por melhorias. A ordem de serviço para a recuperação da rodovia foi assinada no último mês de junho. Os trabalhos já realizados nesse período correspondem a 21% do total da obra.

A recuperação do trecho era um sonho antigo da população, principalmente pela ladeira dos Tucuns. A obra vai permitir um acesso melhor para o estado vizinho, destacou Camilo Santana. “Vamos deixá-la bonita, alargada, com segurança para a circulação de caminhões. É um canal importante para o comércio. Ela vai do Centro de Crateús até a divisa com o Piauí. A obra teve início há pouco mais de 100 dias e já está bem adiantada”, enfatizou.

Com extensão de 33,39 quilômetros, a rodovia está recebendo serviços preliminares de pavimentação, movimentação de terra, drenagem, revestimento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, proteção ambiental, entre outros. Mais de R$ 19 milhões estão sendo investidos, oriundos do Governo do Ceará e do Banco Interamericano de Desenvolvimento ( BID). A intervenção faz parte do Ceará de Ponta a Ponta, Programa de Logística e Estradas do Ceará.

Sonho de décadas

As duas obras são aguardadas há anos pela comunidade local pela relevância e benefícios que elas representam para o cotidiano daquela região. Francisca Dias, professora da rede pública estadual, aguarda ansiosa pela concretização. “É um sonho antigo da população e agora está sendo realizado. Nós, crateuenses, estamos muito contentes com a chegada desses investimentos para nossa cidade. Vai beneficiar bastante quem reside nessa região”, disse.

Homenagem

À noite, Camilo Santana foi ao Palácio Francisco Gomes de Freitas, sede do Poder Legislativo Municipal, onde foi homenageado pelos vereadores com o Título de Cidadão Crateuense. A iniciativa de conceder a comenda ao governador partiu do vereador Márcio Cavalcante, que teve sua solicitação aprovada por unanimidade pelos colegas de legislativo.

O governador se mostrou lisonjeado e afirmou que esse título só aumenta sua responsabilidade. “Sou muito grato a vocês que me honraram com essa oportunidade de me tornar cidadão crateuense. Isso só faz crescer minha responsabilidade e o meu compromisso em trabalhar ainda mais por Crateús”, agradeceu Camilo.

Maria Lino é natural do município e concorda com a homenagem feita ao chefe do Executivo estadual por todos os avanços conquistado por Crateús durante sua gestão. “Eu acho muito importante pelo trabalho que ele vem fazendo. Sou admiradora da sua administração por tudo que o governador vem conseguindo para Crateús, como o Batalhão do Raio, IML, sistema de videomonitoramento, recuperação da Ladeira dos Tucuns, Barragem do Lago de Fronteira, entre outros”, citou a cidadã.

Acompanharam a solenidade o secretário-chefe da Casa Civil, Nelson Martins, os deputados estaduais Augusta Brito, Carlos Felipe, Elmano de Freitas, Jeová Mota e Walter Cavalcante e Tin Gomes, o deputado federal Genecias Noronha, o prefeito Marcelo Machado e lideranças políticas da região.

Com informação do Governo do Estado do Ceará