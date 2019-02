Crateús será beneficiado com novo Campus da Universidade Estadual do Ceará

O município de Crateús será beneficiado com um novo Campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Após reunião com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) e representantes das instituições estaduais de Ensino Superior, o governador Camilo Santana autorizou o reitor da Uece, Jackson Sampaio, a assinar o contrato para a construção do equipamento.

Camilo Santana destacou que esta é mais uma ação que visa ampliar as oportunidades para a juventude, levando ao Interior mais qualidade e estrutura para educadores e alunos cearenses da rede pública estadual.

“Em breve estarei em Crateús para dar oficialmente a ordem de serviço desta importante obra, que não tenho dúvida que vai qualificar o ambiente acadêmico para os nossos alunos e professores. É um compromisso que assumi com a população. E esse é o caminho: investir em Educação, tanto no Ensino Médio quanto no Ensino Superior”, afirmou o chefe do Executivo.

A nova estrutura terá o investimento de mais de R$ 10 milhões. O Governo do Ceará já realizou o processo de licitação para garantir o andamento das obras.

Uece em Crateús

A Faculdade de Educação de Crateús (Faec) oferta atualmente quatro graduações: Ciências Biológicas, História, Pedagogia e Química. Com a expansão, a Universidade Estadual do Ceará deverá ampliar o número de cursos para os estudantes da região.

