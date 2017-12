Crato passa a ter equipes exclusivas do BPRaio

O Cariri passa a contar com reforço decisivo na segurança pública desde este sábado (23). O governador Camilo Santana instalou, em solenidade no Largo da RFFSA, as novas equipes do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) para o Crato. Somadas às unidades sediadas em Juazeiro do Norte, responsáveis por toda a região, as equipes cratenses se somam no combate à criminalidade no Cariri. Participaram da cerimônia o prefeito cratense Zé Aílton Brasil e autoridades da Segurança Pública do Estado.

Camilo Santana anunciou que, a partir de agora, o Crato vai contar com a atuação de 37 policiais do BPRaio, divididos em seis equipes e comandados por um oficial da Polícia Militar. O grupamento terá 16 motos e uma viatura 4×4 exclusivos para auxiliar no policiamento ostensivo na cidade.

“O Estado do Ceará foi quem mais investiu na segurança pública no país ao longo deste ano. Isso sem receber nenhum centavo do Governo Federal. Tudo recursos próprios”, disse o governador.

E quem comemorou a chegada do BPRaio no Crato foi a população que prestigiou em grande número a solenidade que contou ainda com as presenças de políticos da região.

Para a gerente comercial Joélia Guimarães, 41, a chegada do BPRaio ao Crato tem uma motivação pessoal. É que seu marido é sargento da PM e passou a integrar a equipe cratense. “Esses policiais irão trabalhar em prol da segurança das pessoas de bem. Pessoalmente, para minha família é um orgulho, pois deu mais motivação profissional para meu esposo”, revelou.

Interiorização

O BPRaio do Crato integra a segunda fase de ampliação do batalhão especializado, após a regionalização que instalou nove bases em cidades-polo do Interior. Agora, quatro municípios com mais de 50 mil habitantes já passam a receber o Batalhão: Maranguape, Maracanaú e Caucaia, todos na Região Metropolitana e o Crato, na Região do Cariri.

Também estiveram presentes na solenidade o prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra; a prefeita de Santana do Cariri, Danieli Machado; o ex-prefeito de Brejo Santo, Guilherme Landim; os deputados André Figueiredo e Walter Cavalcante.

Com Governo do Estado