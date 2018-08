Creche do Poder Judiciário promove jantar para pais e filhos

Nas tigelas personalizadas para os pais, porções do alimento favorito dos alunos da Creche do Poder Judiciário: sopa de feijão. Acomodados nas cadeirinhas das crianças, os adultos tiveram a oportunidade de vivenciar o jantar dos meninos e meninas, começando pelos mais novos, do Infantil II.

Ulysses Sousa, servidor do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e pai da Sarah, de dois anos, aprovou o cardápio. “Além de ser muito gostosa a comida, é um momento de dividir um pouquinho dessa rotina aqui na Creche, tornando o dia dela diferente e o meu especial”, destacou enquanto recebia beijos e abraços carinhosos da pequena.

Ele não foi o único a elogiar. O oficial de Justiça Raphael Freitas de Oliveira, pai de Miguel, do Infantil III, também gostou do jantar. “É um momento de muita alegria porque a gente se confraterniza com os colegas e traz um momento de humanidade e vínculo entre a escola e a família”, afirmou. E Miguel achou tão boa a companhia que estava sempre no colo do pai. “É meu herói”, falou o menino.

Pais são heróis que não vestem capa, mas brincam, dão carinho, amor e até ajudam a assoprar a sopinha que ainda está quente, ou dão aquela mãozinha para limpar a comida que caiu no uniforme. As cenas se repetiam por todos os lados. Claro que não faltaram selfies e registros em vídeo de tudo o que estava acontecendo.

“Tiramos muitas fotos porque são tantas recordações desse dia especial! Já sabia de casa como é o cuidado da Creche com os alunos, mas hoje vi de perto. E a sopa estava maravilhosa, como ele sempre dizia, comprovei”, disse o engenheiro Alberto Rodrigues, pai de Benício, do Infantil IV. O menino confirmou. “Adorei! E a sopa é minha comida preferida”.

O servidor Rafael Lins, pai de Clara Helena, do Infantil V, ressaltou que a programação em homenagem aos pais acontece durante toda a semana. “A Creche está de parabéns por oportunizar essas atividades com tanto carinho para nós. Também achei excelente e foi muito bom o momento aqui, de estar no refeitório com as crianças”.

O jantar ocorreu nessa terça-feira, dia 14 de agosto, mas a programação começou na segunda, dia 13, com um jogo de futebol. Nessa quinta (16), pais e filhos participam de sessão de cinema. As atividades terminam nesta sexta (17), com a já tradicional apresentação das crianças.

“Fizemos uma semana recheada de atrações para fortalecer o vínculo entre pais e filhos, entre família e escola, trazer os pais para o ambiente dos filhos, e comemorar essa data que deve ser celebrada o ano inteiro”, ressaltou a diretora Mônica Cruz.

Com informação do TJCE