Crediamigo movimenta R$ 11 milhões em Tauá

O Crediamigo do Banco do Nordeste já movimenta R$ 11 milhões por mês na cidade de Tauá, na região do Sertão dos Inhamuns. A agência do município, segundo o correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 24 emissoras no Interior), Alverne Lacerda, já atende 8.531 microempreendedores, que se reúnem em grupos de três a dez pessoas para conseguir empréstimos e abrir um pequeno negócio.

Os microempreendedores, ainda de acordo com Alverne, são das cidades de Parambu, Arneiroz e da própria Tauá. O correspondente do Jornal Alerta Geral destaca ainda que a taxa de inadimplência é baixa (0,39%).

Confira mais informações com o correspondente Alverne Lacerda:

ALVERNE LACERDA – CREDIAMIGO MOVIMENTA ECONOMIA DE TAUÁ