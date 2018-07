Cresce número de ataques a carro-forte no Ceará no 1º semestre

Um dos ataques da estatística ocorreu em 5 de abril, quando um bando trocou tiros com seguranças de um carro-forte e explodiu o veículo no quilômetro 73 da BR-222, em São Luís do Curu, no interior do Ceará. Os criminosos usaram reféns – retirados de um ônibus que trafegava pela via – como “escudo-humano”. Conforme relato de testemunhas, o bando usava armas de grosso calibre e explosivos. Eles fugiram em quatro veículos.