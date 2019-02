Crianças assistem aula no escuro com medo de levar choque em escola da Prefeitura de Fortaleza

A falta de estrutura e de manutenção nas dependências da Escola Municipal José Barros de Alencar, no Bairro Paupina, em Fortaleza, já é conhecida da população local. A situação chegou ao extremo no início do inverno, pois com receio de descarga elétrica devido infiltrações no telhado, a direção da escola resolveu desligar a energia e as crianças estão assistindo aula literalmente no escuro e sem ventilador.

Moradores afirmam que a situação começou com a quadra chuvosa e, nos dias de maiores precipitações, a água escorre do teto molhando toda a parede, e a fiação elétrica. O problema seria uma calha que está danificada fazendo com que a água escoe para dentro do prédio.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), as calhas de duas salas estão com problemas técnicos, ocasionando infiltrações nas dependências. Confirmou que o desligamento da energia é provisório até que uma equipe de engenheiros tome providências sobre o caso.

com informações do G1