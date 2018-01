Crime contra a Saúde Pública: PRF apreende carga de 2 mil queijos transportada irregularmente

Policiais Rodoviários Federais apreenderam nessa sexta-feira, no km 310 da BR-020, em Canindé, uma carga de 2mil queijos que era transportada irregularmente, sem refrigeração e demais condições de higiene, na carroceria de uma Toyota Hilux.

De acordo com o condutor do veículo, 36 anos, o produto foi trazido do estado do Pará e seria entregue numa loja em Fortaleza, onde seria comercializado. Imediatamente, os fiscais da ADAGRI foram acionados pela PRF, e lavraram os autos de infração e incineração da carga em uma cerâmica da região.

O condutor foi autuado com base no artigo 272 do CP (adulteração/corrupção de alimentos).