Crimes de roubo diminuem no Ceará em junho; apreensão de armas aumenta

De acordo com o estudo, houve aumento na quantidade de armas de fogo apreendidas: 3.646 em junho deste ano, 187 a mais do que em 2017. Aumento também nos autos de apreensão em flagrante por tráfico de drogas, crime violento ao patrimônio, porte, posse e comércio de armas de fogo. Sendo 10.582 autos registrados em junho, contra 8.106 no mesmo mês do ano passado.

Os dados da Secretaria da Segurança mostram também uma redução no número de homicídios em junho deste ano. No entanto, no acumulado de janeiro a junho, há um aumento de 3,5% em relação ao mesmo período de 2017, o ano com recorde de violência no estado, com 5.134 homicídios.