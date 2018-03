Criminosos arrombam delegacia e furtam armas no interior do Ceará

Um grupo criminoso invadiu uma delegacia nesse domingo (19) no município de Nova Russas, interior do Ceará. Os suspeitos furtaram diversas armas de fogo que estavam apreendidas na unidade.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu no momento que um guarda municipal, que fazia a segurança da unidade, saiu para almoçar. Os criminosos arrombaram o prédio e saíram com as armas.